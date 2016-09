National Geographic Wildlife 08:55 bis 09:40 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Thai-Titanen USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Zeb verschlägt es nach Thailand, wo er einige der weltweit größten, gefährlichsten und gefräßigsten Fische an den Haken bekommen will. Seine Aussichten stehen nicht schlecht, denn das Land des Lächelns gilt als wahres Mekka der Monsterfische. Die warmen, nährstoffreichen Gewässer des Tropenparadieses bieten ihnen optimale Lebensbedingungen. Mit Unterstützung von lokalen Experten macht sich Zeb auf die Suche nach Thai-Titanen - und wird fündig. Das Gruselkabinett der Fische, die er antrifft, umfasst einen gigantischen Rochen, einen riesigen Karpfen und einen hundefressenden Mega-Wels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish

