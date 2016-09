National Geographic Wildlife 05:00 bis 05:45 Dokumentation Wild World Borneo USA 2014 2016-09-22 22:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt - ein Regenwaldparadies, das sich über mehr als 5.000 Kilometer entlang des Äquators erstreckt und zu Indonesien, Malaysia und Brunei gehört. Hier steht auch der Mount Kinabalu, mit stolzen 4.095 Metern der höchste Gipfel Südostasiens. An seinem Fuß wuselt es nur so vor exotischen Wesen. "Wild World" taucht ein in diese bizarre Welt und stellt einige der seltsamen Kreaturen vor, die hier leben. Da wären zum Beispiel Schlangen, die vom Himmel fallen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Living Edens

