13th Street 23:30 bis 00:20 Dokumentation Dead Again - Auf Mörderjagd Die Mord-WG USA 2014 Stereo 16:9 Merken Michele Wood von der Mordkommission in Chicago, Joe Schillaci, vor seiner Pensionierung Deputy Commander in Miami, und der ebenfalls pensionierte Detective Sergeant Kevin Gannon aus New York City, rollen einen Fall aus Dallas neu auf. Eine junge Kunststudentin wurde damals in der texanischen Metropole im Schlaf erstochen. Als die Ermittler den Freundeskreis des Opfers befragen, enthüllt eine unerwartete Wendung einen finsteren Racheplan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Castro (Vicky Martinez) Originaltitel: Dead Again Regie: Mike Sheridan Altersempfehlung: ab 16