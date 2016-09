13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Criminal Minds Bis dass der Tod? USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ein frisch verheiratetes Paar läuft in Montana an einer Tankstelle Amok, erschießt im Liebesrausch wahllos Menschen und zieht anschließend weiter. Die BAU befürchtet, dass es noch weitere Opfer geben wird. Währenddessen erreicht Prentiss (Paget Brewster) eine beunruhigende Warnung eines ehemaligen Kollegen von Interpol. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Adrianne Palicki (Sydney Manning) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Janine Sherman Barrois, Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16