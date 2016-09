13th Street 12:50 bis 13:40 Actionserie Scorpion Glücksbringer USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nach dem Absturz eines US-Militärjets in Bosnien sollen die Leute von "Scorpion" gemeinsam mit einem Navy-Team den Piloten bergen und die an Bord der Maschine installierte, streng geheime Tarnkappen-Software sichern, bevor sie in falsche Hände gerät. Doch von dem Piloten fehlt jede Spur, und auch die Software ist verschwunden. Währenddessen bekommt Walter (Elyes Gabel) zu Hause überraschend Besuch von seiner Schwester Megan (Camille Guaty). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Robert Patrick (Cabe Gallo) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Originaltitel: Scorpion Regie: Sam Hill Drehbuch: Alex Katsnelson, Nick Santora, Walter O'Brien Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12