13th Street 11:15 bis 12:00 Krimiserie Criminal Minds Alarm um Mitternacht USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team untersucht die Morde an zwei jungen Männern in Missoula, Montana. Beiden Opfern wurde ihr Mobiltelefon in den Mund gesteckt. Als die Ermittler erfahren, dass eines der Opfer homosexuell war, denken sie an ein Sexualdelikt. JJ (A. J. Cook) kämpft währenddessen mit lange unterdrückten Gefühlen in Bezug auf den Tod ihrer Schwester. Diese hatte sich das Leben genommen, als JJ elf Jahre alt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Bruce Zimmerman, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16