13th Street 09:00 bis 09:45 Krimiserie Navy CIS Geisterjagd USA 2012 Stereo 16:9 Merken Nach dem Mord an einem Navy-Offizier stellt sich heraus, dass eine unbekannte Blondine vom Tatort geflüchtet ist. Bald schon wird klar, wer die Unbekannte ist: E.J. Barrett (Sarah Jane Morris). Die Agentin suchte bei dem Ermordeten Hilfe, denn sie glaubt, dass man sie umbringen will. Tony (Michael Weatherly) bringt sie ein Safe House, doch sind die beiden dort wirklich sicher? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Sarah Jane Morris (NCIS Special Agent Erica Jane "EJ" Barrett) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Scott Williams Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

