13th Street 05:00 bis 05:45 Krimiserie Criminal Minds Der beste Tag seines Lebens USA 2010 Stereo 16:9 Merken In einer bewachten Siedlung in New Mexico werden in zwei Monaten drei Frauen ermordet. Da die Überwachung keinen Außenstehenden aufgezeichnet hat, geht die BAU davon aus, dass einer der Bewohner der Täter ist. Rossi (Joe Mantegna) holt sich Hilfe aus dem FBI-Kader: Agent Ashley Seaver (Rachel Nichols) soll ihnen bei der Mordserie aufgrund ihrer familiären Geschichte beratend zur Seite stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Jan Eliasberg Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Greg Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini

