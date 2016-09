National Geographic People 23:15 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Abgezockt in Ecuador GB 2009 2016-09-21 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 2003 ändert sich das Leben der Irin Zoe McGarry für immer. Mit ihrem nigerianischen Ehemann Olu lernt sie in Nigeria einen Mann namens Tony kennen. Aus dieser zunächst flüchtigen Begegnung entwickelt sich bald eine Freundschaft, die auch in London, wo Zoe und Olu damals leben, weiter gepflegt wird. Eines Tages meldet sich Tony aus Ecuador und bittet Zoe um Hilfe. Sie solle zu ihm kommen, um ihn bei schwierigen Visafragen zu unterstützen. Sie reist nach Südamerika und trifft sich mit ihm. Auf einem Markt kauft Zoe diverse Andenken. Tony gibt ihr einen Rucksack, damit sie die Sachen leichter nach Hause transportieren kann. Als sie mit diesem Gepäckstück das Flugzeug nach Europa besteigen will, wird sie festgenommen. Im Futter des Rucksacks findet die Polizei 2,6 Kilogramm Kokain. Obwohl Zoe immer wieder ihre Unschuld beteuert, wird sie von einem Gericht zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach vier Jahren wird sie auf Bewährung entlassen. Schließlich kehrt sie in ihre Heimat Irland zurück. Tony wurde nie gefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad