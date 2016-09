National Geographic People 22:05 bis 22:30 Dokumentation Fünflinge: Plötzlich Großfamilie Auf zur Feuerwehr USA 2012 2016-09-21 02:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Die jüngsten Flächenbrände in Texas kamen den Joneses bedrohlich nahe. Allein in ihrer Gemeinde wurden 50 Häuser vom Feuer zerstört. Casey und Ethan beängstigt dieser Umstand so sehr, dass sie sich für einen weiteren Vorfall besser wappnen wollen. Zuerst klären sie ihre Kids ausgiebig über Brandschutz auf und wie man sich bei Feuer verhält. Und damit die Kleinen die Lektionen besser verinnerlichen, besucht die Großfamilie eine Feuerwache und nimmt an einer Feuerwehrübung teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Quints by Surprise