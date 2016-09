National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-09-21 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Shital Shah traut seinen Augen nicht, als das Opfer eines Verkehrsunfalls in die Praxis taumelt und ein ärztliches Attest für seinen Anwalt haben möchte, sich aber offenbar nicht bewusst ist, dass er eventuell einen Genickbruch erlitten hat. Dr. Heather Watsons Patient Ash wiederum wurde beim Zelten von einem Insekt gebissen. Doch viel schlimmer sind die quälenden Schmerzen, die er beim Stuhlgang hat. Als Grund entpuppt sich ein analer Riss. Und bei Dr. Chris Pearce entwickelt sich eine Routineuntersuchung am Ohr völlig unerwartet, als seine junge Patientin berichtet, dass sie Blut im Stuhl hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice