Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015

Es gibt Patienten, die nach einer Behandlung in die Praxis zurückkehren, da sie dringend weitere Hilfe benötigen. Lisa etwa wurde kürzlich am Rücken operiert und konsultiert Dr. Claire Taylor nun erneut, da sie immer noch unter chronischen Schmerzen leidet. Dr. Taylor befürchtet, dass der Eingriff nicht erfolgreich war. Da eine Lähmung droht, muss sie jetzt entschlossen handeln. Auch Aaron, der durch Internetmobbing depressiv wurde und sogar selbstmordgefährdet war, kehrt völlig verstört in die Praxis zurück. Nun liegt es an Dr. Eleanor Beecraft, den verzweifelten Mann zu beruhigen.

Originaltitel: The Practice