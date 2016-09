National Geographic People 09:15 bis 10:00 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Ungewöhnliche Notfälle USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Broward Avian and Exotic Animal Hospital jagt ein Notfall den nächsten: Ein an Krebs erkranktes Grauköpfchen muss dringend operiert werden - ansonsten wird der kleine Papagei der Krankheit erliegen. Allerdings birgt der Eingriff viele Risiken. Außerdem muss Dr. K einen Igel behandeln, der von einem Hund attackiert und schwer verletzt wurde. Die Veterinärin vermutet, dass sich das Tier bei dem Angriff ein Bein gebrochen hat. Schließlich wird eine Echse mit extrem flüssigem Stuhl eingeliefert. Können Dr. K und ihre Kollegen helfen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

