National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Ein tödliches Detail CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einstündigem Flug von Taiwan nach Okinawa landet der China Airlines-Flug 129 in Japan. Die Piloten parken die Boeing 737 und schalten die Motoren aus. Als das System fast komplett heruntergefahren ist, bricht plötzlich ein Feuer aus und die ganze Maschine steht in Flammen. Wie durch ein Wunder können alle Insassen flüchten und das Inferno ohne Verletzung überleben. Die Ermittler stehen jedoch vor einem Rätsel. Ihre akribische Analyse führt schließlich zu einer schockierenden Erkenntnis: Verantwortlich für die Katastrophe war ein winziges Detail - das weltweit zu einer Bedrohung werden könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation