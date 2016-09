National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Gefährliche Wetterphänomene CDN 2007 2016-09-21 22:40 Dolby 16:9 HDTV Merken 31. Oktober 1994. Halloween. Es ist Nacht in Chicago. Der Himmel über der Stadt am Michigansee wurde für Flugzeuge gesperrt - das Wetter ist einfach zu schlecht. Dutzende von Flügen verspäten sich. Unter ihnen eine American Eagle 41-84. Plötzlich gerät die Maschine ins Schlingern. Verzweifelt versuchen die Piloten, das Flugzeug in den Griff zu bekommen. Vergeblich. Die American Eagle stürzt in ein Maisfeld. Alle 68 Menschen an Bord sind sofort tot. Die nachfolgenden Untersuchungen ergeben, dass ein äußerst seltenes Wetterphänomen den Absturz verursachte - und ein fataler Konstruktionsfehler der Maschine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation