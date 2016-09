National Geographic 17:35 bis 18:20 Dokumentation Yukon Gold Konkurrenzkampf CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Schnee am Moose Creek kommt in diesem Jahr sehr früh. Ken und Dennis müssen sich deshalb auf eine gefährliche Fahrt begeben, um Treibstoff zu besorgen. Matt macht einen so schweren Fehler, dass der ihn den Job kosten könnte, und Karl erwischt es gleich dreifach: Seine Waschrinne friert ein, sein LKW zum Abtransport der Steine geht kaputt und er hat mit einem Rohrbruch zu kämpfen. Zu guter Letzt kommt gerade jetzt auch noch sein Vater zu Besuch. Von Gold ist am Snow Creek nichts mehr zu sehen, und Bernie muss sich, inzwischen mit einem Mitarbeiter weniger, noch einmal auf die Goldsuche begeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold