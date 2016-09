National Geographic 15:45 bis 16:40 Dokumentation Mega-Bauwerke Das Capital Gate Building von Abu Dhabi USA, GB, NZ 2009 2016-09-22 09:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Beginn des dritten Jahrtausends feiern die besten Architekten der Welt wagemutige Feste des Vertikalen. Und die spektakulärsten Apotheosen dessen, was architektonisch möglich ist, finden offenbar in den Golfstaaten statt. So entstand am Eingang von The Capital Center, dem neuen, für zwei Milliarden Dollar in kürzester Zeit hochgezogenen Geschäftsviertel von Abu Dhabi, ein Gebäude, das dem Betrachter schier den Atem verschlägt: das Capital Gate Building. Als "Schiefer Turm von Abu Dhabi" sorgt der gigantische Bau weltweit für Aufsehen. Zwar ist der Turm mit seinen rund 160 Metern "nur" fünfmal so hoch wie sein legendärer Vorgänger in Pisa und damit rein vertikal betracht weit vom eigentlich nahe gelegenen Burj Chalifa in Dubai entfernt, doch seine Schieflage ist absolut beeindruckend. Die Neigung beträgt 18 Grad - der Campanile in Pisa kommt auf gerade mal vier Grad. Scheinbar unmögliche 52 Meter kragt der Bau oben aus. Damit geht das schottische Architekturbüro RMJM an die Grenzen des technisch und statisch Machbaren. "Mega-Bauwerke" zeigt, wie dieses architektonische Wunder Wirklichkeit wird und liefert verblüffende Einblicke in zentrale Fragen der Physik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megastructures