Einstein: Anatomie eines Genies

War Albert Einsteins Gehirn wirklich so außergewöhnlich wie einige Forscher behaupten? Verfügte der Ulmer Nobelpreisträger tatsächlich über eine weitaus höhere Intelligenz als die meisten seiner Mitmenschen? Oder war er einfach nur hartnäckiger und ausdauernder in der Bearbeitung wissenschaftlicher Probleme, wie er selbst immer wieder betonte? Diese Spezialausgabe der populären Serie "Die Rätsel der Toten" löst die Geheimnisse um einen der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten.