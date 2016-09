National Geographic 07:15 bis 08:05 Dokusoap Car S.O.S. Ford Anglia GB 2012 2016-10-15 15:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Im südenglischen Bournemouth trifft das "Car S.O.S."-Team auf eine Familie, die von dem Kleinwagen Ford Anglia besessen ist. Für die gesamte Hutchins-Clarke-Familie kommt nur dieses Auto in Frage. Und so besitzt jedes Familienmitglied mindestens ein funktionstüchtiges Exemplar; wirklich jeder - außer dem armen James. Aber das liegt nur daran, dass dessen bedauernswerter Ford Anglia von den anderen Familienmitgliedern als Ersatzteillager benutzt wird. Nun sind Tim und Fuzz gekommen, um James Auto zu retten. Aber ist da überhaupt noch etwas zu machen? Die nächsten drei Wochen dienen komplett der Anglia-Rettung: ein Hochleistungsmotor wird eingebaut, der Wagen wird tiefer gelegt, eine beeindruckende HiFi-Anlage installiert und zum Schluss bekommt der Ford noch eine extrem coole Bereifung spendiert. Das Ergebnis ist ein perfekter Ford Anglia, und Fuzz ist richtig verliebt in ihn. Es wird also ein schmerzhafter Abschied für den Chefmechaniker. Aber bekommt dieses supercoole 60er-Jahre-Gefährt auch von seinem neuen Besitzer den Respekt, den es verdient? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car S.O.S

