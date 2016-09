National Geographic 05:00 bis 05:50 Dokumentation Sea Patrol - Die Küstenwache Safety first! GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Einmal mehr haben die Einsatzkräfte an der englischen Kanalküste alle Hände voll zu tun, um Menschenleben zu retten. So wird die Royal Air Force zu einem 16-jährigen Mädchen gerufen, das bei einem Abenteuer-Trip von den Klippen ins Meer gesprungen ist. Anschließend muss ein Air-Force-Hubschrauber einen schwerkranken Seemann ins Krankenhaus fliegen. Derweil bringt die Fishery Protection Squadron einen französischen Trawler auf, dessen Besatzung die Fischereibestimmungen massiv missachtet. Einige Seemeilen weiter untersucht die Küstenwache eine Luxusyacht, die nicht den Sicherheitsstandards entspricht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sea Patrol

