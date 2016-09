Disney XD 22:10 bis 22:30 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse McFist oder McFies? / Der mexikanische Todesbär USA, GB, IRL 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Randy erkennt, dass ein Bewohner von Norrisville, den er sehr gerne mag, eigentlich sein Feind ist! Jetzt muss er nur noch Howard davon überzeugen, dass ihr Held ein Bösewicht ist und bekämpft werden muss. Als ein mexikanischer Todes-Bär in der Schule Amok läuft, erkennen Randy und Howard, dass sie in der Spanischstunde besser hätten aufpassen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Mike Milo Drehbuch: Hugh Webber, Jed Elinoff, Scott Thomas, Mitchell Larson Altersempfehlung: ab 6