Disney XD 07:25 bis 07:45 Trickserie Phineas und Ferb Die Röntgen Brille / Entspannungstag USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Phin und Ferb haben sich eine Röngten Brille bestellt. Als sie endlich per Post kommt, stellen sie fest, dass sie nicht echt ist. Also bauen sie eine eigene. Candace und Stacey freuen sich auf ihren erholsamen Wellness Tag. Dann läuft Candace jedoch Jeremy über den Weg, der für wohltätige Zwecke Häuser baut. Da muss Candace natürlich mithelfen, um ihm zu zeigen was für ein gutes Herz sie hat. Stacey wird überall mitgeschleift und muss einige Candace Strapazen über sich ergehen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Zac Moncrief Drehbuch: Jon Colton Barry, Sherm Cohen, Antoine Guilbaud, Jennifer Keene, Chong Lee, Aliki Theofilopoulos

