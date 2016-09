Disney Cinemagic 20:15 bis 21:35 Trickfilm Die Dinos sind los! USA, COR 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der gewitzte Ernie liebt das Abenteuer und findet nichts spannender als gemeinsam mit seinem besten Freund Max die aufregenden neuen Erfindungen von dessen Vater, dem Wissenschaftler Dr. Santiago, zu begutachten. Als die beiden Jungs jedoch eines Tages allein im Labor spielen und dabei von Ernies neunmalkluger Schwester Julia gestört werden, geraten die Kinder durch einen Unfall in eine gerade fertiggestellte, eiförmige Zeitmaschine. Ehe sie sich versehen, finden sich Ernie, Max und Julia 100 Millionen Jahre vor unserer Zeit in einem Nest voller Dinosauriereier wieder... Ernie liebt nichts mehr auf der Welt als spannende Abenteuer! Egal, ob er auf seinem Skateboard mit Raketenantrieb durch die Straßen düst oder sich heimlich mit seinem besten Freund Max ins prähistorische Museum schleicht. Nur seine Schwester Julia nervt, weil sie ihn bei jeder Gelegenheit verpetzt. Als Ernie, Max und Julia die Zeitmaschine von Max' Vater, einem eigensinnigen Erfinder, unter die Lupe nehmen, passiert das absolut Unmögliche: Die Freunde aktivieren die Maschine und reisen durch die Zeit. Aber nicht nur ein paar Jahre zurück - nein, ganze 145 Millionen! Die drei landen mitten in einem Dinosauriernest und werden prompt von der riesigen, aber gutmütigen T-Rex-Dame Tyra für ihre frisch geschlüpften Jungen gehalten. Auch der ausgeflippte Dino-Vogel Doger wurde von der Ersatzmama adoptiert und freut sich über seine außergewöhnlichen Geschwister. In der Zwischenzeit landet das echte Junge von Tyra in der Neuzeit und hält dort die Eltern der drei zeitreisenden Ausreißer mit übermütigen Aktionen auf Trapp. Doch auch die neue ,alte' Welt steckt voller Gefahren: Eine Gruppe fieser krokodilartiger Urtiere will Tyra und ihren vermeintlichen Nachwuchs mit einer List fangen, um so die Macht über alle Tiere an sich zu reißen - denn die Dino-Mama ist das stärkste aller Urzeittiere und beschützt die Anderen. Werden die Freunde es schaffen, den hinterhältigen Reptilien zu entkommen und den Weg zurück nach Hause zu finden? Das größte Abenteuer von allen beginnt! DIE DINOS SIND LOS! ist ein turbulenter Familienspaß um wahre Freundschaft und nervige Geschwister voller ansteckendem Humor und spannender Action. Die liebevollen Animationen, spektakulären Effekte und atemberaubenden Kamerafahrten machen DIE DINOS SIND LOS! zu einem Filmerlebnis für Groß und Klein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dino Mama Regie: John Kafka, Yoon-suk Choi Drehbuch: Adam Beechen, Jae Woo Park, Zack Rosenblatt, James Greco Musik: Stephen Barton Altersempfehlung: ab 6