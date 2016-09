Disney Cinemagic 18:50 bis 20:15 Trickfilm Sammys Abenteuer - Die Suche nach der geheimen Passage B 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Meereschildkröte Sammy kann sich wahrlich Interessanteres vorstellen, als den Tag für Tag faul auf seinem Panzer zu liegen - es dürstet ihn nach Abenteuern! Nicht, dass er lange danach suchen müsste, denn der Ozean wimmelt nur so vor Gefahren wie Haien, Schlangen und hungrigen Möwen! Einem Exemplar von letztgenannter Spezies kann Sammy gerade noch ein Schnippchen schlagen und zugleich seine Artgenossin Shelly retten. Aber leider werden die beiden schon kurz nach ihrer ersten Begegnung wieder getrennt. So macht Sammy sich auf zu einer Reise durch die sieben Weltmeere um Shelly wiederzufinden! Auf der SUCHE NACH DER GEHEIMEN PASSAGE erleben der mutige Schildkröterich Sammy, sein bester Freund Ray und seine große Liebe Shelly so manches Abenteuer. Dabei müssen sie sich nicht nur vor gefräßigen Möwen und Haien in Acht nehmen, sondern auch vor gefährlichen, menschlichen Einflüssen wie zum Beispiel einer Ölkatastrophe. Meereschildkröte Sammy (Matthias Schweighöfer) kann sich wirklich Interessanteres vorstellen, als den lieben langen Tag faul auf seinem Panzer zu liegen - den jungen Kröterich dürstet es nach Abenteuern! Nicht, dass er lange danach suchen müsste, denn der Ozean wimmelt nur so vor Gefahren: zu nennen wären da unter anderem gefräßige Haie und Piranhas, listige Schlangen und hungrige Möwen. Einem Exemplar von letztgenannter Spezies kann Sammy gerade noch ein Schnippchen schlagen und zugleich seiner entzückenden Artgenossin Shelly (Lena Meyer-Landrut) das Leben retten. Es ist Liebe auf den ersten Schildkrötenblick. Aber wie das leider so ist bei den großen Liebesgeschichten, werden die beiden kurz nach ihrer ersten Begegnung auch schon wieder getrennt. Sammy mag zwar einen dicken Panzer haben, der schützt jedoch nicht sein empfindsames Schildkröten-Herz vor einem solchen Verlust. So macht er sich auf zu einer Reise durch die sieben Weltmeere, um seine Shelly wiederzufinden! Diese hervorragende belgische Animation vereint liebevolle Figuren und eine herzliche Geschichte mit Engagement für Naturschutz. Nicht nur geborene Wasserratten tauchen gern mit Sammy durch die bunten Unterwasserwelten der abwechslungsreichen Ozeanlandschaften, die von unterschiedlichsten Fischen und anderen Bewohnern bevölkert sind. Die einfühlsame Erzählweise zeichnet den Film auch für die ganz Kleinen aus. Unterstützung bekommt Synchronsprecher Matthias Schweighöfer von Lena. Beide hauchen den Figuren mit viel Pfiff und Humor ihren ganz eigenen Charme ein. Rundum gelungen bezaubert diese filmische Reise, die man gern auch ein zweites Mal antritt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Matthias Schweighöfer (Meeresschildkröte Sammy) Lena Meyer-Landrut (Shelly) Axel Stein (Schidlkröte Ray) Thomas Fritsch (Sammy, Erzähler) Originaltitel: Sammy's avonturen: De geheime doorgang Regie: Ben Stassen Drehbuch: Domonic Paris Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 6