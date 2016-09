Disney Cinemagic 10:35 bis 12:00 Filme Die unglaubliche Geschichte der Ariana Berlin CDN, USA 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Arianas Leben nimmt eine rasante Wendung, als sie einen tragischen Autounfall nur knapp überlebt. Die Ärzte geben ihr zu verstehen, dass ihre Karriere als professionelle Kunstturnerin vorbei ist und sie nie wieder zu alter Form zurückfinden wird. Ariana ändert daraufhin ihr komplettes Leben: sie lässt die Gymnastik hinter sich und beginnt mit Hip Hop und Breakdance. Doch völlig vergessen kann sie das Kunstturnen nicht... "Die unglaubliche Geschichte der Ariana Berlin" erzählt den inspirierenden und auf wahren Tatsachen beruhenden Werdegang einer amerikanischen Elite-Kunstturnerin und Olympia-Hoffnung. Ariana Berlin muss nach einem tragischen Autounfall nicht nur ihre sportliche Karriere aufgeben, sondern auch ihr komplettes Leben von einem Tag auf den anderen ändern. Sie lässt die Gymnastik hinter sich und widmet sich von nun an Breakdance und Hip Hop. Doch völlig vergessen kann Ariana das Kunstturnen nicht... kann sie durch Leidenschaft und Disziplin das Unmögliche wahr werden lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Beals (Coach Val) Jake Epstein (Pierce) Art Hindle (Doctor) Trevor Tordjman (Nate) Ana Golja (Ariana Berlin) Sarah Fisher (Isla) Ramona Milano (Susan Berlin) Originaltitel: Full Out Regie: Sean Cisterna Drehbuch: Willem Wennekers Musik: Grayson Matthews