Animal Planet 01:35 bis 02:20 Dokumentation Pitbulls auf Bewährung Reisefieber USA 2014 Merken Das "Villalobos Rescue Center" ist die größte Rettungsstation für Pitbulls in Amerika. Das Auffanglager für herrenlose Hunde befindet sich in New Orleans, Louisiana und wird von Tia Torres geleitet. Die tätowierte Power-Frau blickt selbst auf eine bewegte Vergangenheit zurück und widmet ihr Leben bereits seit 20 Jahren den oft zu unrecht verurteilten Vierbeinern. In puncto Pitbull-Schutz hat sich die erfahrene Tiertrainerin und Sozialarbeitern längst einen Namen gemacht. Gemeinsam mit ihren Töchtern Tania und Mariah setzt sich Chefin Tia mit viel Herzblut für die Hunde ein. Das besondere am Projekt: In Villalobos bekommen nicht nur vermeintliche Kampfhunde, sondern auch verurteilte Straftäter auf Bewährung eine zweite Chance! Dabei können die "Bad Boys" viel voneinander lernen: Schließlich geht es hier nicht um das Überleben des Stärkeren, sondern um gegenseitige Hilfe, Vertrauen und Respekt! Wenn das Resozialisierungsprogramm für Mensch und Tier gelingt, finden die Hunde ein neues Zuhause - und die harten Jungs zurück ins Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pit Bulls and Parolees

