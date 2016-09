Animal Planet 23:40 bis 00:05 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Was ist nur mit diesem Krokodil los? Mike Kennedy züchtet seit über 20 Jahren Reptilien, doch so was hat er noch nie erlebt. Dass sich ein Männchen und ein Weibchen zur Paarungszeit derart in die Wolle kriegen, das gibt's doch gar nicht. Aber Mike kennt "Lucy" eben noch nicht besonders gut. Robbies Kuba-Krokodil-Dame hat bekanntermaßen ihren eigenen Kopf, und wenn ihr ein potenzieller Liebhaber nicht in den Kram passt, setzt es auch mal Schläge. Mike und Robbie müssen sich einiges einfallen lassen, um die beiden Streithähne zur Arterhaltung zu bewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Fries (Narrator) Originaltitel: Swamp Brothers Regie: Steve Jones