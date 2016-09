Animal Planet 13:20 bis 14:10 Dokumentation Einsatz in New York USA 2004 Merken In New York leben neben acht Millionen Menschen rund fünf Millionen Tiere. Doch leider läuft das Miteinander von Mensch und Tier nicht immer ganz reibungslos ab. Daher haben es sich zehn Agents der ASPCA, der "American Society for the Prevention of Cruelty to Animals", zum Ziel gesetzt, für die Rechte der Tiere einzutreten. Denn allzu oft kommt es in der US-Metropole vor, dass Haustiere vernachlässigt, nicht artgerecht gehalten oder sogar für illegale Kämpfe missbraucht werden. Diese Dokumentarserie begleitet die Tierschützer bei ihren mitreißenden Einsätzen in New York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Precinct