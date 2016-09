FOX 03:35 bis 04:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Reise durch die Zeit USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Katrina reist zurück in die Vergangenheit, um Henrys Tod zu verhindern. Doch das ist nur ein Teil ihres düsteren Plans. Der zweite Grund ihrer Zeitreise ins Jahr 1781 ist Ichabod, den sie beseitigen will, um dem Bösen freie Bahn zu schaffen. Doch Katrina hat ihre Rechnung ohne Abbie gemacht. Die ist ihr nämlich auf den Fersen, wird jedoch zunächst von Soldaten kontrolliert und ins Gefängnis gesteckt. Währenddessen ahnt Ichabod noch nichts von der Gefahr, die ihn bedroht und kämpft im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Lt. Abbie Mills) Katia Winter (Katrina Crane) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Timothy Busfield (Benjamin Franklin) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Mark Goffman Kamera: Tod Campbell