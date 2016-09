FOX 19:25 bis 20:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die letzte Runde USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Lance Corporal Daniel Zuna wird in einer Gasse neben einem Club verblutet aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass er viel Zeit in einem Sportstudio verbracht hat, in dem die verschiedensten Kampfkünste trainiert werden. Laut Autopsie ist er wegen einer Überdosis eines Medikamentes buchstäblich ausgeblutet. Sam schleust sich als erfahrener Ultimate Fight-Kämpfer in die Szene ein und stellt fest, dass es Zusammenhänge zu einer Gruppe von Marines gibt, die im Irak gedient hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Peter Cambor (Nate Getz) Daniela Ruah (Kensi Blye) Barrett Foa (Eric Beale) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) LL Cool J (Sam Hanna) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Paris Barclay Drehbuch: Matt Pyken Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12