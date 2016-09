FOX 13:10 bis 13:55 Serien Drop Dead Diva Seelenverwandte? USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Belinda und Grayson bearbeiten zusammen den Fall eines Paares, das eine schreckliche Seereise hinter sich hat. Das Kreuzfahrtschiff, auf dem sie Urlaub machten, trieb eine Woche ohne Strom auf dem Meer. Überraschenderweise dreht die Gegenseite den Spieß um und beschuldigt das Paar der Piraterie. Jane vertritt einen Mann, der in Haft ist, weil er ein Feuer gelegt hat, bei dem die Frau eines Ladenbesitzers starb. Während des Prozesses gerät Jane mit Owen aneinander, der ursprünglich der Richter in diesem Fall war. Derweil hat sich Grayson besonnen und ist bereit, mit Jane auszugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) April Bowlby (Stacy Barrett) Kate Levering (Kim Kaswell) Lex Medlin (Owen French) Justin Deeley (Paul) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Michael Grossman Drehbuch: Amy Engelberg, David Feige Musik: Scott Starrett