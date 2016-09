FOX 05:00 bis 05:40 Serien Drop Dead Diva Kommen und Gehen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Jane vertritt Debs Mutter in einem skandalösen Fall, in dem es um Anstiftung zum Sex geht. Owen schickt Grayson aufs Land nach Wyoming. Dort muss er versuchen, einem kalifornischen Klienten nach den Gesetzen Wyomings zu seinem Recht zu verhelfen. Und während das Verhältnis zwischen Nicole und Grayson eine Wende erfährt, schämt sich Stacy in ihrem Yogakurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) Kate Levering (Kim Kaswell) April Bowlby (Stacy Barrett) Brooke D'Orsay (Deb Dobkins) Josh Stamberg (J. Parker) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Michael Grossman Drehbuch: Eric Buchman Musik: Scott Starrett

