France 3 01:15 bis 03:14 Sonstiges Montalbano, les premières enquêtes Retour à Vigata I 2012 Stereo 16:9 Automne 1990. Alors inspecteur, Montalbano est informé par son supérieur qu'il sera prochainement promu commissaire et affecté à Vigata. Pour l'heure, le jeune homme doit résoudre le meurtre d'un certain Casio Aletto. L'homme a été battu à mort et le corps déposé dans une bergerie abandonnée. De plus, à Vigata, Montalbano fait la connaissance d'un clan mafieux qui dirige l'île, les puissants Cuffaro. Le neveu du parrain, Pino Cusamano, corrige vigoureusement un vieil homme dans la rue. Témoin de la scène, Montalbano a bien l'intention de témoigner malgré les tentatives d'intimidation de Torrisi, l'avocat du clan... Schauspieler: Michele Riondino (Salvo Montalbano) Andrea Tidona (Carmine Fazio) Alessio Vassallo (Mimi Augello) Alessio Piazza (Patern) Fabrizio Pizzuto (Catarella) Katia Greco (Mery) Valentina D'Agostino (Viola Monaco) Originaltitel: Il giovane Montalbano Regie: Gianluca Maria Tavarelli Drehbuch: Francesco Bruni, Andrea Camilleri Musik: Davide Camarrone