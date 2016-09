France 3 23:25 bis 01:15 Sonstiges Joe Dassin : le roman de sa vie F 2014 Stereo 16:9 Merken A travers des images d'archives, souvent inédites, et des témoignages de ses proches, retour sur le destin singulier de l'icône de la chanson française, Joe Dassin, qui a disparu en 1980 à l'âge de 41 ans. L'artiste était un homme à deux facettes, à la fois complexe et passionnant. Avec près de 25 millions de disques vendus, et des titres intemporels, simples et accrocheurs, comme "L'Eté indien", "L'Amérique", "Si tu n'existais pas", le chanteur en costume blanc et au sourire ravageur séduit le public. Mais derrière cette image se cache un homme torturé et manquant de confiance en lui au comportement extrême, une situation pas étrangère à sa mort prématurée par épuisement cardiaque. En liant ces deux côtés de sa personnalité, un portrait de cet artiste angoissé et attachant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Joe Dassin: le roman de sa vie Regie: Pascal Forneri Drehbuch: Pascal Forneri Musik: Baptiste Charvet

