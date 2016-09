France 3 20:55 bis 22:49 Sonstiges Francis Cabrel, un chanteur très discret F 2015 Stereo 16:9 Merken Né à Agen, grandi à Astaffort, dans le Lot-et-Garonne, où il réside toujours, Francis Cabrel est un artiste discret et modeste sur qui le temps ne semble pas avoir de prise. S'il monte à Paris, c'est pour y préparer l'arrivée d'un nouvel album, comme il le fait depuis 1977, quand il a sorti "Les Murs de poussière". Chaque fois, ses compositions rencontrent un grand succès et il fait partie des chanteurs les plus populaires et les plus appréciés de France. Pour dresser son portrait, ses amis et ses admirateurs les plus connus racontent des anecdotes, des souvenirs ou des moments passés en sa compagnie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Laurent Thessier, Thierry Teston