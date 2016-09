ProSieben 07:30 bis 07:55 Comedyserie Two and a Half Men Der alte Alan USA 2006 16:9 HDTV Merken Alan ist ein Meister, wenn es darum geht, sich durchzuschnorren. Charlie hat es aber allmählich satt, dass er immer bezahlen muss, wenn sie ausgehen. Nun versteckt sich Alan sogar auf der Toilette in einem Restaurant, als der Kellner mit der Rechnung kommt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Melanie Lynskey (Rose) J.D. Walsh (Gordon) James Edson (Bobby) Rachel Cannon (Nina) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Don Foster, Mark Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

