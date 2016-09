ProSieben 01:25 bis 01:50 Comedyserie Two and a Half Men Meine Nichte sitzt im Knast USA 2005 HDTV Merken Drei Wochen wohnt nun Kandi schon in Alans Zimmer. Verlässt sie eigentlich jemals das Bett? Charlie will nun, dass sie sich eine eigene Wohnung sucht. Doch da sie keinen Job hat, hat sie keinen Cent. Alan gibt ihr eine Chance als Rezeptionistin. Doch selbst zum Telefonieren ist sie zu doof In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) April Bowlby (Kandi) Diane Delano (Gefängnisleiterin) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman