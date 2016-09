TF1 01:05 bis 02:55 Sonstiges Vendredi, tout est permis avec Arthur Stereo 16:9 HDTV Merken Ce soir, sept invités ont accepté l'invitation du maître de céans. Ce sont ainsi Cartman, Valérie Damidot, Tony Saint Laurent, Vincent Desagnat, Elie Semoun, Daphné Bürki et Jérôme Commandeur qui se prêtent de bonne grâce, et avec bonne humeur, aux défis et facéties d'Arthur et de son équipe. Les attendent notamment le "Mime à la chaîne", "Articule", le "Décollage immédiat", "Let's Dance" ou encore le mythique "Décor penché". Toutes et tous auront à coeur de remplir leur mission et d'amuser le public et les téléspectateurs, au gré d'environ deux heures de mimes, de chansons, de grimaces et d'improvisations. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arthur Gäste: Gäste: Cartman, Valérie Damidot, Tony Saint Laurent, Vincent Desagnat, Elie Semoun, Daphné Bürki, Jérôme Commandeur