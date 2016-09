TF1 20:55 bis 23:15 Sonstiges Koh-Lanta Episode 4 F Stereo 16:9 HDTV Merken Après neuf jours de privations, les aventuriers sont, pour certains, au bout du rouleau. Leur quotidien est de plus en plus difficile, d'autant que les épreuves s'enchaînent, épuisant à chaque fois un peu plus les organismes des Robinson. Mais le chemin est encore long avant les mythiques poteaux et la fin de l'aventure. Les Sambor et les Naga devront puiser dans leurs réserves pour s'affronter et espérer remporter les défis. Supporteront-ils la faim et la fatigue - L'un d'entre eux découvrira-t-il l'anneau d'or tant convoité, qui donne une immunité définitive et permet d'accéder directement à la finale - En attendant, un nouveau candidat sera éliminé ce soir, à l'issue du rituel feu de camp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Brogniart