TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges La menteuse CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Gillian Kacey, 23 ans, est comptable dans une clinique de gynécologie obstétrique. Elle sort depuis quelque temps avec le bel Andy Collins, gérant d'une société prospère de cybermarketing, dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontres. Mais peu à peu, la façade lisse de Gillian se lézarde, laissant apparaître une personnalité plus trouble et plus dangereuse. La romance vire peu à peu au cauchemar... Schauspieler: Yvonne Zima (Gillian Casey) Shawn Roberts (Andy Collins) Mary-Margaret Humes (Agatha Casey) Gary Hudson (Dr. Harris Kohling) Tara Spencer-Nairn (Bethanny Casey) Jon McLaren (Benny) Samantha Madely (Heather Collins) Originaltitel: The Girl He Met Online Regie: Curtis Crawford Drehbuch: David DeCrane Musik: Richard Bowers