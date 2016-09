France 2 22:40 bis 04:00 Sonstiges Jeux paralympiques Rio 2016 Jeux paralympiques 2016 Live 16:9 HDTV Merken Le tournoi de foot à 7, réservé aux athlètes atteints d'une infirmité motrice cérébrale, rend son verdict cette nuit, avec la finale opposant l'Ukraine et l'Iran. Il y a quatre ans, à Londres, l'équipe russe l'avait emporté d'une courte tête en finale face à la sélection ukrainienne, grâce à un but d'Eduard Ramonov (1-0). Mais avant de suivre ce dernier rendez-vous footballistique, direction la piste d'athlétisme pour le 1500 m messieurs, le relais 4x100 m dames, le saut en longueur messieurs ou encore le 800 m dames, mais aussi le bassin de natation pour vivre les 16 finales au programme du jour. Enfin, en rugby fauteuil, le tournoi poursuit son bonhomme de chemin avec la diffusion d'un match du tour préliminaire. Rappelons que l'Australie est championne olympique en titre dans cette discipline. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

