RTL TVI 23:20 bis 00:10 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Dame, König, As, Sohn F, CDN 2011 Stereo Merken Giordino a réussi à fuir jusqu'à Toronto, où XIII et Jones retrouvent sa trace. Giordino prend en otage le jeune Roger Hansby, un garçon surdoué, après avoir assassiné ses parents. Roger ne serait pas étranger aux documents photographiés à la Russian National Bank et notamment aux résultats des tests sanguins retrouvés dans le coffre-fort... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Ted Atherton (Wally Sheridan) Paulino Nunes (Frank Giordino) Stephen McHattie (President Carrington) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Steve DiMarco Drehbuch: Charles Heit, Philippe Lyon Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16

