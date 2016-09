RTL TVI 22:35 bis 23:20 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Russisches Bankett F, CDN 2011 Stereo Merken Etant donné que Frank Giordino est toujours en cavale, le colonel Amos entreprend de prendre le contrôle de ses équipes au siège de la CIA. XIII et Jones, quant à eux, réussissent à trouver la trace de Giordino en Russie. Ce dernier cherche à mettre la main sur des documents classés "top secret", qui se trouveraient dans un coffre sécurisé de la Russian National Bank... Afin de pouvoir les récupérer, XIII et Jones font appel aux services d'un ancien braqueur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Stephen McHattie (President Carrington) Paulino Nunes (Frank Giordino) Ted Atherton (Wally Sheridan) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Lee Rose Drehbuch: Philippe Lyon, Denis McGrath, Jean van Hamme, William Vance Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 12