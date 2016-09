RTL TVI 20:50 bis 21:40 Actionserie Chicago Police Department Sous son aile USA 2015 Stereo Merken Burgess et Roman rencontrent une femme qui leur dit que son fils a disparu. Les détectives ont un sentiment étrange et font appel à la brigade pour se rendre à l'école du jeune afin de savoir ce qui se passe exactement. Ils finissent par retrouver le cadavre du garçon, dont la mort aurait été provoquée, à première vue, par la déflagration d'un engin explosif. Ils apprennent que le garçon était proche d'un autre jeune, disparu lui aussi, et qui avait fait des recherches sur le web pour apprendre à construire une bombe. Ils mettent la main sur lui, mais n'ont aucune charge contre lui et le laissent partir. Plus tard, ils apprennent qu'il a rencontré son maître-nageur, et l'a traité de pédophile. L'homme en question nie cette accusation. Voight et sa brigade vont tenter de découvrir qui dit la vérité... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Charlotte Brändström Drehbuch: Timothy J. Sexton Musik: Atli Örvarsson