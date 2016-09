RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Sarah Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Fatma, Marie-José, Eugénie, Nathalie et Sarah devront trouver cette semaine la tenue idéale pour être " Féminine en chemise blanche " avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus ! Sarah, 29 ans, est une jolie working girl belge à la garde-robe bien pourvue. Très exigeante lors de son shopping, elle prendra son temps pour trouver une tenue à son goût pour le thème. Le chrono n'attendant jamais le bon vouloir des candidates, Sarah devra presser l'allure mais parviendra-t-elle à rattraper le temps perdu - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping