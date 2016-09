RTL TVI 14:00 bis 15:35 Sonstiges La meilleure amie de sa maîtresse USA 2000 Stereo Merken Johnny Miller est un homme marié qui s'ennuie. Sa femme Susan, professeur de natation, ne l'intéresse plus. Il s'invente donc une autre identité, celle de Jack Miller, célibataire, et une autre vie plus trépidante dans laquelle il a une relation avec Laurel McArthur, une jolie psychologue. Le hasard de la vie va permettre à ces deux femmes de se croiser, par l'intermédiaire de cours de natation donnés par Susan à Laurel, totalement aquaphobe. Les jeunes femmes se lient d'amitié et ne vont pas tarder à se rendre compte qu'elles partagent le même homme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gail O'Grady (Susan Miller) Lisa Rinna (Laurel McArthur) Dale Midkiff (Johnny Miller / Jake) Sally Kirkland (Roxie) Charlotte Rae (Stella) Bob Larkin (Harvey) Amzie Strickland (Annette) Originaltitel: Another Woman's Husband Regie: Noel Nosseck Drehbuch: Susan Arnout Smith Musik: Mark Snow