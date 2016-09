Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch Merken Margarethe von Trotta, geboren 1942 in Berlin, war die erste Frau, die bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem "Goldenen Löwen" ausgezeichnet wurde. "Die bleierne Zeit" - ein Film über zwei Frauen, angelehnt an die Biografien von Christiane und Gudrun Ensslin. Die eine war Frauenrechtlerin und Gründerin der feministischen Zeitschrift EMMA, die andere Mitglied der RAF. Das war im Jahr 1981. Von Trotta, die zunächst Schauspielerin war, hatte 1975 mit dem Filmemachen begonnen. Den ersten Film, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" nach dem gleichnamigen Buch von Heinrich Böll, machte sie noch mit ihrem zweiten Ehemann, dem Regisseur Volker Schlöndorff gemeinsam. Ab dann ist sie alleine erfolgreich. Mit Filme über Frauen wie Rosa Luxemburg oder Hannah Arendt greift sie Themen auf, die männliche Regisseure so nicht oder gar nicht machen würden. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz erzählt sie vom Beruf der Regisseurin in der Männer-Domäne Film. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Margarethe von Trotta (Filmregisseurin)