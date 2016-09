TV5 22:21 bis 22:34 Sonstiges D'ombres et d'ailes CH 2015 Merken Au coeur d'une peuplade d'oishommes, Moann, l'indignée, voit ses ailes disparaître et des craquements s'opérer sous ses pattes. Dans cette société où seules importent la taille des ailes, Ciobeck voudrait la protéger. Mais comment survivre dans un monde peuplé d'esprits encavernés - Palmarès : Prix du jury jeune et Léopard d'argent au festival international de Locarno (Suisse, 2015); médaille d'argent au festival Zinebi (Espagne, 2015) ; sélectionné au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand (France, 2016). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: D'ombres et d'ailes Regie: Eleonora Marinoni, Elice Meng Drehbuch: Elice Meng Musik: Nicolas Martin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 101 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 86 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 51 Min.