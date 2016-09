Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Ein Mord kommt selten allein D 1999 Merken Bei einer Gasexplosion in seiner Praxis kommt der Arzt Dr. Horst Zielinski ums Leben. Taube geht von Selbstmord aus, Jupp ist skeptisch. Die Tatsache, daß der Tote HIV-positiv war, scheint Taubes Theorie zu bestätigen. Aber wer war die Blondine, die fluchtartig den Tatort verließ? Der Mord an dem Callgirl Susi Slotzki, das mit dem Toten eine Verabredung hatte, stiftet noch mehr Verwirrung. Die Spur führt schließlich zu der Familie des verstorbenen Mannes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Kriminalhauptkommissar Josef 'Jupp' Schatz) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Michaela Wiebusch (Kriminaloberkommissarin Gabi Schmitz) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Pasquale Aleardi (Kriminalobermeister Dino Riaci) Gesche Tebbenhoff (Susanne Sennert) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Detlef Rönfeldt Drehbuch: Daniel Maximilian, Thomas Pauli Kamera: James Jacobs Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16