ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Das Darlehen USA 2002 Stereo Merken Lorelai und Rory geraten in eine Auseinandersetzung, nachdem Rory gegen den Wunsch ihrer Mutter Emily und Richard um ein Darlehen gebeten hat, um die Termitenschäden an ihrem Haus reparieren zu lassen. Außerdem muss Rory überrascht feststellen, dass ihre beste Freundin Lane versucht, Cheerleaderin zu werden, und ihr nichts davon erzählt hatte. Lane gesteht, dass sie dadurch hofft neue Freundschaften zu schließen, da Rory immer weniger Zeit für sie hat. Indessen möchte Paris unbedingt Rorys Testergebnisse herausfinden, um diese mit ihren eigenen vergleichen zu können?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Nicole Holofcener Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Linda Loiselle Guzik Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

